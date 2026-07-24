Москва24 июлВести.Украина несет огромные потери в связи с эскалацией конфликта. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.
По ее словам, сейчас военные объекты в Киеве находятся под российским ракетным обстрелом.
Потери, которые Украина несет от этой эскалации, несравнимы с российскиминаписала Мендель в соцсети X
Бывший пресс-секретарь Зеленского подчеркнула, что из-за продолжающегося конфликта украинские порты не работают, а объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе постоянно подвергаются бомбардировкам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 июля заявил, что Россия продолжает создавать более широкую зону безопасности по мере того, как Украина занимается эскалацией конфликта.