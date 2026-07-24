Мендель заявила о колоссальных потерях Киева от эскалации конфликта Мендель: Украина несет огромные потери от эскалации конфликта

Москва24 июл Вести.Украина несет огромные потери в связи с эскалацией конфликта. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, сейчас военные объекты в Киеве находятся под российским ракетным обстрелом.

Потери, которые Украина несет от этой эскалации, несравнимы с российскими написала Мендель в соцсети X

Бывший пресс-секретарь Зеленского подчеркнула, что из-за продолжающегося конфликта украинские порты не работают, а объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одессе постоянно подвергаются бомбардировкам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 июля заявил, что Россия продолжает создавать более широкую зону безопасности по мере того, как Украина занимается эскалацией конфликта.