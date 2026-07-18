Мендель: склад под Киевом был забит боеприпасами перед российским ударом

Мендель: склад под Киевом был забит боеприпасами перед ударом РФ Мендель: склад под Киевом был забит боеприпасами перед российским ударом

Москва18 июл Вести.Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель выразила возмущение тем фактом, что украинские военные хранили боеприпасы в больших количествах на гражданском объекте в городе Вишневое Киевской области.

По словам Мендель, после российского удара были разрушены пять улиц.

Трагический инцидент в Вишневом, Киевская область: украинские силовые структуры хранили боеприпасы среди гражданского населения. ... Атака произошла, когда уровень боеприпасов был на самом высоком уровне – последние партии прибыли всего две недели назад написала она в соцсети X

Мендель добавила, что подобные случаи свидетельствуют об опасности хаотичного управления в условиях боевых действий, и призвала к скорейшему прекращению конфликта.

Ранее канал "Военная хроника" опубликовал видео с кадрами огненного дождя после удара ВС РФ по складу ВСУ в Вишневом под Киевом.