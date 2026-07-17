Рожин назвал удар по складу ВСУ в Вишневом одним из самых разрушительных за СВО

Эксперт назвал удар по складу ВСУ в Вишневом одним из самых разрушительных Рожин назвал удар по складу ВСУ в Вишневом одним из самых разрушительных за СВО

Москва17 июл Вести.Удар Вооруженных сил России по складу боеприпасов в городе Вишневое Киевской области является одним из самых разрушительных за всю специальную военную операция. Об этом ИС "Вести" заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По его словам, на складе находились огромные запасы снарядов и ракет.

Это один из самых разрушительных ударов за всю войну … Это, видимо, был накопительный склад, куда их свозили с разных точек, которые доставляются … из Европы сказал он

Также эксперт добавил, что на Украине знают, кто виноват в размещении склада боеприпасов в городском квартале.

Основные виновники здесь Сырский, Игнатов, Зеленский. Безусловно, они знали, что там находится такой склад, безусловно, они знали о всех рисках, но они либо считали, что либо не будут по нему бить, либо не узнают про него, либо последствия, вряд ли они ожидали, что будут именно такими отметил Рожин

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что взорвавшийся склад боеприпасов в Вишневом принадлежал государственному концерну "Укроборонпром".