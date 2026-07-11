Зеленский назвал виновных в ситуации в Вишневом Зеленский пообещал привлечь к ответственности должностных лиц "Укроборонпрома"

Москва11 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал привлечь к ответственности должностных лиц "Укроборонпрома" за размещение склада с боеприпасами рядом с жилыми домами в Вишневом.

В своем обращении Зеленский подчеркнул, что руководители двух госпредприятий действовали незаконно. Деятельность заместителей руководителей, отвечавших за безопасность, проверяют следователи. Будут проанализированы действия и других должностных лиц, заверил глава киевского режима.

Конкретные должностные лица известны, и позиция государства заключается в том, что каждый из них должен быть привлечен к справедливой ответственности написал он в своем Telegram-канале

Накануне Зеленский признал, что взорвавшийся склад боеприпасов в Вишневом под Киевом принадлежал госконцерну "Укроборонпром" и пообещал увольнения в компании.

6 июля сообщалось о сильном взрыве в городе Вишневое под Киевом. Несколько депутатов Верховной рады заявили, что на складе в Вишневом хранились боеприпасы, в том числе кассетные и с обедненным ураном. Позже стало известно об эвакуации жителей города. Большое возмущение в СМИ и соцсетях вызвал факт, что склад находился в районе жилой застройки.