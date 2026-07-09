Зеленский после бунта против ТЦК признал очень плохое отношение граждан к ВСУ

Зеленский после протеста против ТЦК признал очень плохое отношение граждан к ВСУ Зеленский после бунта против ТЦК признал очень плохое отношение граждан к ВСУ

Москва9 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский, комментируя массовую акцию жителей Львова против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), признал крайне негативное отношение к людям в военной форме на Украине.

Много вопросов насчет Львова, вчерашней ситуации, нападения на служащих территориального центра комплектования. На мой взгляд, история очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме сказал глава киевского режима, его слова передает издание "Новости Live"

Зеленский также дал понять, что инцидентом займутся правоохранительные органы. При этом ответственность за ситуацию с мобилизацией он фактически возложил на Министерство обороны Украины во главе с Михаилом Федоровым, заявив, что МВД должно разобраться с произошедшим, а Минобороны – выполнить ранее данные обещания.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) в свою очередь раскритиковал реакцию Зеленского на события во Львове. По словам парламентария, сотрудники ТЦК ежедневно допускают произвол на улицах украинских городов. Он также напомнил, что с января власти обещают провести реформу и прекратить так называемую "бусификацию", однако результата до сих пор нет.

Массовый конфликт между жителями Львова и сотрудниками ТЦК произошел 8 июля в Сиховском районе города. Поводом, по данным СМИ, стало задержание и избиение военными 20-летнего украинца. Сотни горожан вышли на протест и скандировали "Позор!". Часть мужчин начали раскачивать и бить автомобиль ТЦК, после чего машину перевернули.