Власти Львова призвали привлечь к ответственности участников бунта против ТЦК

Власти Львовской области собрали срочное совещания после бунта против ТЦК Власти Львова призвали привлечь к ответственности участников бунта против ТЦК

Москва9 июл Вести.Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий собрал срочное совещание с местной полицией после бунта жителей против насильственной мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Козицкий сообщил в своем Telegram-канале.

На совещании чиновник потребовал установить и привлечь к ответственности участников народных волнений, которые мешали работе сотрудников местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Ранее власти стянули ко Львову дополнительные силы полиции для патрулирования улиц.

Масштабный конфликт местных жителей с ТЦК произошел 8 июля в Сиховском районе Львова после того, как военные схватили и избили 20-летнего украинца.

Сотни жителей Львова скандировали: "Позор!", а группа мужчин раскачивала автомобиль ТЦК и наносило по нему удары, после чего протестующие перевернули машину. Видео народных волнений было опубликовано в украинских СМИ.