KP.RU: сбежавшие из армии украинцы рассказали о возмущениях в рядах ВСУ

Дезертиры сообщают о нарастающем возмущении в ВСУ KP.RU: сбежавшие из армии украинцы рассказали о возмущениях в рядах ВСУ

Москва16 июн Вести.Возмущение нарастает в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на сбежавших из армии украинцев.

Кроме того, в некоторых городах страны местные жители нападают с лопатами на сотрудников ТЦК, отмечается в публикации.

В Киеве все больше возмущений среди военных, которые требуют демобилизации и, на худой конец, отпусков. Уставшие, потерявшие боевой дух украинские солдаты уже не мечтают о победе, а хотят вернуться домой. И готовы ради этого сложить оружие говорится в материале

Один из мобилизованных в ВСУ также рассказал, что воевать будет просто некому, если украинцев не будут насильно отправлять на фронт. Мужчина призвал своих бывших сослуживцев бежать из частей, чтобы выжить.