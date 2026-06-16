Москва16 июнВести.Возмущение нарастает в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на сбежавших из армии украинцев.
Кроме того, в некоторых городах страны местные жители нападают с лопатами на сотрудников ТЦК, отмечается в публикации.
В Киеве все больше возмущений среди военных, которые требуют демобилизации и, на худой конец, отпусков. Уставшие, потерявшие боевой дух украинские солдаты уже не мечтают о победе, а хотят вернуться домой. И готовы ради этого сложить оружиеговорится в материале
Один из мобилизованных в ВСУ также рассказал, что воевать будет просто некому, если украинцев не будут насильно отправлять на фронт. Мужчина призвал своих бывших сослуживцев бежать из частей, чтобы выжить.