Украинцы пожаловались на учащение случаев депортации мужчин из Польши СМИ: мужчин-украинцев стали массово депортировать из Польши за мелкие нарушения

Москва29 апр Вести.Украинцы в социальных сетях стали массово жаловаться на участившиеся случаи депортации мужчин из Польши под предлогом мелких нарушений, на Украине депортированных мобилизуют в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает "Страна.ua".

Издание уточняет, что в соцсетях рассказывают о случаях принудительной депортации мужчин без актуальных документов.

Так, одного украинца задержали в Польше после отказа в выдаче "карты побыта" – документа, который подтверждает право иностранца на законное пребывание в стране.

У другого мужчины проверили документы из-за того, что он выкинул бычок (окурок – ред.) на остановке. Оказалось, что ему аннулировали документы за то, что покинул Польшу на срок более 30 дней говорится в публикации

Принудительная мобилизация – частое явление на Украине. Мужчин насильно забирают и увозят в ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог российских военкоматов). Нередко мобилизованные не пригодны к военной службе по состоянию здоровья.

Ранее власти Польши признали, что используют Украину как испытательный полигон для своих технологий, в том числе беспилотников.