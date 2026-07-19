Украинские ТЦК начали задерживать мигрантов из Азии для отправки на фронт

На Украине начали ловить мигрантов из Азии и отправлять их на фронт Украинские ТЦК начали задерживать мигрантов из Азии для отправки на фронт

Москва19 июл Вести.Миграционная служба Украины начала массовые задержания мигрантов из азиатских стран, прибывших в республику на заработки, для отправки на фронт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, после задержаний мужчин принудительно направляют в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом им изначально предписываются "тыловые должности" с перспективой последующего перевода в штурмовые подразделения.

Представители силовых служб уточнили, что женщин после задержания в большинстве случаев депортируют.

В сообщении не уточняется, о гражданах каких именно азиатских стран идет речь.

Ранее сотрудник территориального центра комплектования (аналог военкомата) во Львове применил силу к женщине, которая пыталась помешать задержанию мужчины.