Депутат Рады раскрыл новую схему незаконной мобилизации в Закарпатье Гончаренко: в Закарпатье людей с отсрочкой фотографируют как нарушителей границы

Москва5 июл Вести.Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в Закарпатье стали использовать новую схему незаконной мобилизации, под которую попадают даже люди с отсрочкой. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, сотрудники ТЦК задерживают и доставляют в приграничную зону украинских граждан, где фотографируют их так, будто они были задержаны при попытке незаконно покинуть страну.

ТЦК начали брать людей с отсрочкой, в том числе студентов, и везут их в пограничную полосу. Этих людей там фотографируют так, как будто их там остановили при попытке незаконного пересечения границы, дальше с них снимают бронь и мобилизуют или требуют деньги написал в своем Telegram-канале Гончаренко

Нардеп отметил, что подобные случаи уже приобрели системный характер и не являются единичными.

Ранее стало известно, что под мобилизацию на Украине попадают даже научные сотрудники. Так погиб насильно мобилизованный сотрудник физико‑механического института им. Карпенко, являющийся автором и соавтором 19 научных работ.