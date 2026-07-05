На Украине мобилизуют даже научных сотрудников

На Украине под мобилизацию попадают даже научные сотрудники На Украине мобилизуют даже научных сотрудников

Москва5 июл Вести.Под мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ) попадают даже научные сотрудники институтов страны, заявил источник ТАСС.

Так, у села Семереньки Тростянецкого района уничтожен сотрудник физико‑механического института им. Карпенко (Львов), которого принудительно мобилизовали в ВСУ. Он являлся автором и соавтором 19 научных работ, отметил источник.

Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что на Украине под мобилизацию также попадают научные сотрудники институтов приводит ТАСС слова источника

Сдавшийся в плен в Сумской области боевик ВСУ Сергей Кадунов заявил, что сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) проводят мобилизацию в ВСУ даже людей с наркотической зависимостью.

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что сотрудники ТЦК фиктивно призвали на службу 276 человек, в том числе умерших и осужденных, чтобы искусственно улучшить показатели по мобилизации.