Москва26 мая Вести.Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) фиктивно призвали на службу 276 человек, включая умерших и осужденных, чтобы искусственно улучшить показатели по мобилизации. Об этом заявил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Украинский генпрокурор написал о разоблаченной схеме с участием трех сотрудников ТЦК в своем Telegram-канале.

Чтобы отчитаться об "успешном" выполнении плана, они придумывали мобилизованных, которых на самом деле не существовало сообщил Кравченко

По словам генпрокурора, под "бумажную мобилизацию" попали осужденные, а также граждане, имеющие отсрочку или состоящие на спецучете. Кроме того, в фальшивые документы внесли действующих контрактников, курсантов военных вузов и лиц, которые уже не подлежали призыву по возрасту.

Так, руководитель Мукачевского ТЦК в Закарпатье фиктивно призвал 162 человека, а его заместитель — 108. Подполковник из Львовской области отчитался о шести "новобранцах", которые уже давно служили по контракту. Всем троим предъявлено обвинение, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее военкор Алексей Гавриш передал данные российских бойцов, которые наблюдают большие проблемы с дефицитом личного состава ВСУ. По их словам, два крупных опорных пункта на красноармейском направлении были оставлены украинской пехотой из-за острого недобора солдат.