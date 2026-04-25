Пленный рассказал об уловках, которые используют сотрудники ТЦК Пленный: сотрудники ТЦК обманом отправляют украинцев в армию

Москва25 апр Вести.Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) предлагают мужчинам на Украине работу с "бронированием от мобилизации", чтобы затем забрать их в армию, заявил пленный украинский военнослужащий Николай Герман в интервью РИА Новости.

Из-за таких уловок работу на Украине нужно искать только через проверенных знакомых, отметил Герман.

Можешь прийти по поводу работы, там, где даже написано "предоставляем бронь", а они сразу же оттуда тебя и примут. Есть и такие варианты передает РИА Новости слова Германа

Но даже если удалось найти надежную работу, то до нее еще надо безопасно добраться, уточнил пленный.

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров сообщил ИС "Вести", что мобилизация на Украине продолжит усиливаться. Европа требует от Киева живую силу в обмен на финансовую помощь, пояснил Килинкаров.

Герман заявил также, что таксисты на Украине сдают мужчин призывного возраста сотрудникам ТЦК за вознаграждение.