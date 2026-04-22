Москва22 апр Вести.Территориальные центры комплектования (ТЦК - украинский аналог военкоматов - прим. ред.) грабят украинцев, не желающих отправляться на фронт. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По словам бывшего парламентария, в особой зоне риска поборов находятся предприниматели и другие люди, обладающие значительными сбережениями. Для тех, кто не обладает "финансовыми ресурсами" один исход – отправка в ВСУ.

Когда мы говорим, что оборот теневой, ну или оборот кэша, да, в ТЦК порядка двух миллиардов долларов в год, то надо понимать, речь идет не о банальном воровстве бюджетных средств или там очередных там траншей из Европы. А речь идет о том, что внутри страны определенная преступная группа выбивает эти деньги из простых украинцев. Понимаете? То есть они точечно идут в дома, в квартиры, понимая, что у этих людей есть деньги, и эти деньги у них надо отнять. Просто взять и отнять. Поэтому в зоне риска, в особой зоне риска, конечно, предприниматели и люди, которые обладают определенным финансовым ресурсом. Это волнует вот этих ТЦК-шников, полицейских, СБУ, врачебно-лечебные комиссии. Там же целая цепочка разных, условно говоря, учреждений, которые так или иначе задействованы в этой схеме. И, конечно, они будут пытаться этих людей обеличивать. А то, что касается бедолаг, которых хватает, ну да, у этих шансов нет. Если нет денег, сразу отправят на войну. План надо выполнять. Если план не выполняешь, возникают проблемы. Вот бедолагами выполняем план. Косые, хромые, слепые, глухие — не имеет значения. Критерий оценки один — количественный пояснил он

Ранее Килинкаров уже называл ТЦК бандитами, нанятыми властью Украины. Он отметил, что в первую очередь они просто кошмарят народ.