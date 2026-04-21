Килинкаров: ТЦК - это не орган при Минобороны Украины, а откровенные бандиты Экс-депутат Верховной рады Килинкаров: ТЦК кошмарят украинский народ

Москва21 апр Вести.Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил, что Территориальный центр комплектования (ТЦК) не является подразделением Минобороны Украины, а представляет собой бандитскую группировку лиц.

Сотрудники ТЦК наняты властью Украины для выполнения поставленных им задач, отметил Килинкаров.

Я называю вещи своими именами и хочу, чтобы меня все украинцы услышали. ТЦК - это не какой-то орган при министерстве обороны. Это бандиты, откровенные бандиты, которых власть наняла для решения определенных своих задач внутри этого государства. Это бандиты, которые просто кошмарят этот самый украинский народ заявил Килинкаров

Бывший помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своем блоге, что обстрел автомобиля в Киеве сотрудниками ТЦК свидетельствует о кризисе власти и указывает на деградацию режима Владимира Зеленского.