На Украине назвали стрельбу ТЦК по людям в Киеве признаком краха Зеленского Экс-советник Кучмы Соскин: стрельба ТЦК по украинцам – начало конца Зеленского

Москва19 апр Вести.Инцидент с обстрелом в Киеве автомобиля сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) свидетельствует о кризисе власти и указывает на деградацию режима Владимира Зеленского.

Такое мнение в эфире своего блога на видеохостинге высказал YouTube высказал бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Это настоящий беспредел! Сотрудники ТЦК открыли огонь по гражданским среди бела дня. Разве это не признак краха режима Зеленского? задался вопросом эксперт

По его мнению, украинские военкомы решились на преступные действия в центре столицы, понимая свою безнаказанность.

18 апреля очередная попытка представителей ТЦК задержать киевлянина завершилась выстрелами в сторону уезжающей с места потасовки машины.