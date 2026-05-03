Москва3 мая Вести.Распустить территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) призвал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов).

Свое заявление Гончаренко сделал после того, как сотрудники ТЦК в селе Ратное Волынской области устроили погоню за мужчинами и избили их, а потом военкомат заявил, что люди получили травмы "по собственной неосторожности".