Сотрудникам ТЦК на Украине массово поступают угрозы после решения Зеленского Сотрудники ТЦК на Украине массово пытаются перевестись из-за угроз

Москва5 авг Вести.Сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог российских военкоматов) на Украине пытаются перевестись в другие подразделения из-за угроз, постоянно поступающих в их адрес, сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Угрозы, как отмечается в сообщении, не пустые – часть их реализуется. Также известны случаи "физического воздействия" на родственников сотрудников ТЦК.

Многие сотрудники ТЦК сегодня пытаются перевестись в другие тыловые подразделения из-за постоянных угроз, поступающих в их адрес. Характерно, что часть из них реализуется говорится в сообщении Telegram-канала

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее подписал закон, согласно которому бывшие осужденные, проходящие военную службу, уравниваются в правах с остальными военными, и теперь могут служить в ТЦК.

Как отмечает "Северный ветер" со ссылкой на украинские ресурсы, решение Зеленского связано с ходатайством руководства ТЦК о назначении заключенных на должности военкомов.