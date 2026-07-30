Москва30 июлВести.Государственное бюро расследований (ГБР) Украины совместно с Генштабом ВСУ начало масштабные проверки в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналогах военкоматов). Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.
Операция получила название "Честный призыв". Отмечается, что действия силовиков направлены на комплексную работу по очищению системы, а не на проверку отдельных случаев.
Основное внимание правоохранителей сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньгиговорится в сообщении ГБР
Кроме того, украинские силовики уделяют внимание возможным случаям превышения полномочий сотрудниками ТЦК, а также сообщениям об избиениях и пытках военнообязанных.
По данным местных СМИ, проверки проходят в ТЦК почти во всех регионах Украины.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что украинцы "очень плохо" относятся к людям в военной форме. Таким образом он прокомментировал массовый протест во Львове из-за частых случаев насильственной мобилизации.