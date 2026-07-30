Силовики начали проверку более сотни ТЦК почти во всех регионах Украины

На Украине начались масштабные проверки военкоматов Силовики начали проверку более сотни ТЦК почти во всех регионах Украины

Москва30 июл Вести.Государственное бюро расследований (ГБР) Украины совместно с Генштабом ВСУ начало масштабные проверки в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналогах военкоматов). Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

Операция получила название "Честный призыв". Отмечается, что действия силовиков направлены на комплексную работу по очищению системы, а не на проверку отдельных случаев.

Основное внимание правоохранителей сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги говорится в сообщении ГБР

Кроме того, украинские силовики уделяют внимание возможным случаям превышения полномочий сотрудниками ТЦК, а также сообщениям об избиениях и пытках военнообязанных.

По данным местных СМИ, проверки проходят в ТЦК почти во всех регионах Украины.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что украинцы "очень плохо" относятся к людям в военной форме. Таким образом он прокомментировал массовый протест во Львове из-за частых случаев насильственной мобилизации.