Москва10 июл Вести.Начальника ТЦК (военкомата) в Винницкой области заподозрили в незаконном внесении изменений в данные государственного реестра военнообязанных для искусственного улучшения показателей мобилизации. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику Могилев-Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата на Украине - прим. ред.) Винницкой области, который безосновательно менял сведения в государственной информационной системе "Оберег", чтобы искусственно улучшить показатели мобилизации сказано в сообщении

По данным ведомства, руководитель Могилев-Подольского районного ТЦК с апреля 2026 года менял в системе "Оберег" статус мужчин, находившихся в розыске. В реестре они значились как мобилизованные и проходящие военную службу, хотя фактически этого не происходило.

Как утверждает ГБР, в настоящее время выявлено около 50 таких случаев. Мужчин фиктивно закрепляли за различными воинскими частями по всей Украине. Следствие также проверяет, были ли эти действия связаны с получением незаконной выгоды, а также выясняет возможную причастность к схеме должностных лиц воинских частей, в которые направляли якобы мобилизованных гражданах.

Начальнику военкомата предъявлено подозрение по статье о повторном несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах. На время расследования его отстранили от должности. В случае признания виновным ему грозит до шести лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.