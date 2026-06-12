На Украине возбудили дело об удержании в ТЦК инвалидов и психически больных На Украине возбудили дело после удержания в ТЦК инвалидов и психически больных

Москва12 июн Вести.На Украине возбудили уголовное дело в связи с незаконным удержанием в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) Тернополя людей с психическими расстройствами и инвалидностью. Это следует из сообщения офиса генпрокурора Украины.

Отмечается, уголовное производство возбудили прокуроры Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона. Основанием стали результаты визита представителей уполномоченного Верховной рады по правам человека в Тернопольский районный и городской ТЦК и центр социальной поддержки (СП), а также материалы, которые были предоставлены Военной службой правопорядка.

Во время визита в ТЦК были около 28 человек, 17 из которых в письменном виде рассказали о возможных нарушениях своих прав, следует из сообщения. Помимо этого было установлено, что среди находящихся в ТЦК были украинцы, предварительно, не подлежавшие мобилизации. Речь идет о мужчине с пожизненной инвалидностью II группы с детства, а также люди с психическими расстройствами. Кроме того, в ТЦК были украинцы, фактически достигшие предельного возраста пребывания на военном учете.

9 июня стало известно, что украинский депутат Георгий Мазурашу зарегистрировал законопроект, согласно которому сотрудников ТЦК могут начать сажать в тюрьму на срок от 5 до 12 лет за незаконное лишение свободы или похищение людей в ходе мобилизации.

Как отмечали украинские СМИ, ранее парламентарий уже вносил на рассмотрение в Раду ряд законопроектов, предусматривающих усиление ответственности за нарушения во время мобилизации, но ни один из них так и не был принят.