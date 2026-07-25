Москва25 июлВести.На западе Украины сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) силой удерживали мужчину с инвалидностью и туберкулезом, который имел отсрочку от мобилизации. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Ко мне обратились относительно возможного нарушения прав жителя Закарпатской области 1970 года рождения во время мобилизационных мероприятий. По словам заявителя, работники полиции доставили мужчину с инвалидностью в одно из подразделений Закарпатского военкомата. Несмотря на документы, подтверждающие его законное право на отсрочку, его продолжали удерживатьнаписал Лубинец в своем Telegram-канале
Омбудсмен подчеркнул, что мужчина болен туберкулезом и нуждается в постоянном лечении и регулярном приеме лекарств. Надлежащая медицинская помощь мужчине оказана не была — он не мог принимать лекарства в нужное время. Как сообщает Лубинец, в дальнейшем его выпустили, а право на отсрочку от мобилизации было восстановлено.
При этом, как сообщает уполномоченный, в прокуратуру, Госбюро расследований и военную службу правопорядка поданы заявления "о возможном превышении служебных полномочий военным должностным лицом".
Ранее сообщалось, что На западе Украины сотрудники ТЦК приковали мужчину к машине и избили.