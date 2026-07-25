Сотрудники ТЦК силой удерживали украинца с туберкулезом имеющего отсрочку Украинца с туберкулезом и отсрочкой силой удерживали сотрудники ТЦК

Москва25 июл Вести.На западе Украины сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) силой удерживали мужчину с инвалидностью и туберкулезом, который имел отсрочку от мобилизации. Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец​​​.

Ко мне обратились относительно возможного нарушения прав жителя Закарпатской области 1970 года рождения во время мобилизационных мероприятий. По словам заявителя, работники полиции доставили мужчину с инвалидностью в одно из подразделений Закарпатского военкомата. Несмотря на документы, подтверждающие его законное право на отсрочку, его продолжали удерживать написал Лубинец в своем Telegram-канале

Омбудсмен подчеркнул, что мужчина болен туберкулезом и нуждается в постоянном лечении и регулярном приеме лекарств. Надлежащая медицинская помощь мужчине оказана не была — он не мог принимать лекарства в нужное время. Как сообщает Лубинец, в дальнейшем его выпустили, а право на отсрочку от мобилизации было восстановлено.

При этом, как сообщает уполномоченный, в прокуратуру, Госбюро расследований и военную службу правопорядка поданы заявления "о возможном превышении служебных полномочий военным должностным лицом".

Ранее сообщалось, что На западе Украины сотрудники ТЦК приковали мужчину к машине и избили.