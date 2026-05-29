На Украине сотрудники ТЦК избили инвалида и его несовершеннолетнего сына

Москва29 мая Вести.В Нововолынске сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) зашли в частный гараж и избили мужчину-инвалида и его несовершеннолетнего сына. Об этом рассказал депутат Верховной рады Георгий Мазурашу.

К людям в частный гараж зашли особы в форме — неизвестные, но надеюсь, что правоохранители установят, кто это, избили присутствовавшего там украинца, лицо с инвалидностью…Там присутствовал его 14-летний сын, его тоже избили заявил нардеп в комментарии, размещенном на видеохостинге

На текущий момент украинец с инвалидностью уже находится в учебном центре, а его сын - в больнице.