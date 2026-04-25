В Одессе подростки отбили мужчину у сотрудников ТЦК В Одессе подростки спасли мужчину от сотрудников ТЦК

Москва25 апр Вести.Группа подростков в Одессе вмешалась в попытку насильственной мобилизации мужчины сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) — аналога военкомата на Украине. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент начался с того, что трое сотрудников ТЦК силой повалили мужчину на землю. Очевидцы, среди которых были подростки, вступились за него и сорвали попытку силой доставить мужчину в военкомат.

Сообщается, что проезжавший мимо водитель также остановился и потребовал от военкомов оставить мужчину в покое. В ответ сотрудники ТЦК, по информации журналистов, отреагировали на эту просьбу нецензурной бранью.

Ранее сообщалось, что мужчины выпрыгивали из окна одесского фитнес-клуба на втором этаже, пытаясь скрыться от внезапно появившихся сотрудников ТЦК. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как одни посетители продолжают тренировку, в то время как другие открывают окно и по очереди прыгают на улицу, убегая из зала.