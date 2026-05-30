Сотрудники одесского ТЦК распылили газ в прохожего, вставшего на защиту мужчины Сотрудники ТЦК распылили газ в жителя Одессы, заступившегося за мужчину

Москва30 мая Вести.Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе распылили из баллончика газ в местного жителя, когда тот заступился за мужчину. Об этом пишет издание "Страна.ua".

Как следует из видео, которое опубликовало издание в Telegram-канале, несколько людей в камуфляже скрутили мужчину и начали заталкивать его в свой служебный микроавтобус. Очевидец, снимавший это на камеру, возмутился происходящим. В ответ один из работников ТЦК достал баллончик с газом и распылил его в лицо очевидца.

Ранее в Нововолынске Волынской области Украины сотрудники ТЦК зашли в частный гараж и избили мужчину-инвалида и его несовершеннолетнего сына.