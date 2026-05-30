Москва30 маяВести.Сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в городе Луцке на западе Украины устроили конфликт с подростками, распылив в них газ из баллончиков, пишет украинское издание "Страна.ua".
Отмечается, что конфликт начался из-за попытки сотрудников ТЦК проверить военно-учетные документы у мужчины. Тот отказался их предъявлять и заперся в машине.
В ситуацию вмешалась группа несовершеннолетних лиц, препятствовавших работе группы оповещения и повредивших служебное транспортное средствосказано в сообщении ТЦК на странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ)
По данным издания, сотрудники ТЦК распылили в детей газ из баллончиков. При этом из сообщения следует, что "ни один ребенок телесных повреждений не получил".
Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники ТЦК избили инвалида и его сына.