Сотрудники ТЦК распылили газовые баллончики в подростков на западе Украины

Москва30 мая Вести.Сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в городе Луцке на западе Украины устроили конфликт с подростками, распылив в них газ из баллончиков, пишет украинское издание "Страна.ua".

Отмечается, что конфликт начался из-за попытки сотрудников ТЦК проверить военно-учетные документы у мужчины. Тот отказался их предъявлять и заперся в машине.

В ситуацию вмешалась группа несовершеннолетних лиц, препятствовавших работе группы оповещения и повредивших служебное транспортное средство сказано в сообщении ТЦК на странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ)

По данным издания, сотрудники ТЦК распылили в детей газ из баллончиков. При этом из сообщения следует, что "ни один ребенок телесных повреждений не получил".

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники ТЦК избили инвалида и его сына.