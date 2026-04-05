Москва5 апр Вести.Украинское издание "Страна.ua" сообщило о серии жестких инцидентов с участием сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). В Харькове семеро военкомов напали на мужчину и женщину. По данным очевидцев, мужчину повалили на землю и избили, применив газовый баллончик, после чего силой затолкали в микроавтобус. Пострадала и женщина: от сильного толчка она упала и ударилась головой об асфальт.

Аналогичный конфликт произошел в Киеве на Минском массиве. Видеозаписи из жилого двора зафиксировали потасовку возле автомобиля и крики женщин. Подробности завершения киевского инцидента пока не уточняются. Рост числа подобных столкновений свидетельствует о крайнем обострении процесса мобилизации на Украине.