В силовых структурах РФ сообщили об убийстве сотрудников ТЦК на Украине

В Черкасской области родственники мобилизованного расправились с работниками ТЦК В силовых структурах РФ сообщили об убийстве сотрудников ТЦК на Украине

Москва1 мая Вести.В Черкасской области, как сообщили в российских силовых структурах ТАСС, близкие насильно мобилизованного в ряды ВСУ гражданина намеренно спровоцировали дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое представителей территориального центра комплектования (ТЦК) скончались.

В районе населенного пункта Княжа Черкасской области родственники насильно мобилизованного украинца совершили ДТП, убив двух "людоловов" ТЦК. К сожалению, один гражданский также погиб рассказал источник агентства

Киев пытается скрыть обстоятельства случившегося, призывая представителей прессы воздерживаться от публикации данных о подобных актах мести.

На фоне продолжающейся мобилизации, сопровождающейся жесткими методами призыва, случаи прямого противостояния населения и сотрудников военкоматов в украинских городах становятся все более частыми. Ранее на Украине был задержан мужчина, бросивший гранату в здание ТЦК под Киевом.