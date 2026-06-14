На Украине скончался мужчина после попытки принудительной мобилизации

На Украине умер мужчина, доставленный в больницу после попытки мобилизации На Украине скончался мужчина после попытки принудительной мобилизации

Москва14 июн Вести.Житель города Воловец Закарпатской области Украины скончался в больнице после попытки незаконной мобилизации сотрудниками местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По информации источника агентства, умершим является Александр Хижняк 1997 года рождения.

В реанимацию молодого человека доставили после попытки незаконной мобилизации сотрудниками местного ТЦК сказал собеседник агентства

По его словам, родственники погибшего добиваются проведения объективного расследования. Семья также требует установить степень ответственности всех причастных и привлечь виновных к наказанию в соответствии с законом.