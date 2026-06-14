Москва14 июнВести.Житель города Воловец Закарпатской области Украины скончался в больнице после попытки незаконной мобилизации сотрудниками местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По информации источника агентства, умершим является Александр Хижняк 1997 года рождения.
В реанимацию молодого человека доставили после попытки незаконной мобилизации сотрудниками местного ТЦКсказал собеседник агентства
По его словам, родственники погибшего добиваются проведения объективного расследования. Семья также требует установить степень ответственности всех причастных и привлечь виновных к наказанию в соответствии с законом.