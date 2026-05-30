В Раде сообщили о планах по ужесточению мобилизации

Москва30 мая Вести.Реформа призыва на военную службу на Украине ужесточит условия для уклонистов, находящихся в розыске. Об этом заявила депутат Верховной рады Соломия Бобровская YouTube-каналу "Говорит великий Львов".

Нардеп отметила, что совместно с коллегами ожидает предложений по преобразованию мобилизации от украинского Министерства обороны. Она также назвала этот процесс очень сложным.

Он будет очень болезненным для тех, кто сегодня в розыске, но у нас просто нет других выходов. Если человек не хочет по-хорошему, а нужно попробовать по-хорошему, тогда государство должно применять свои санкции, свои меры принуждения для того, чтобы человек дошел до военной службы сказала Бобровская

Ранее в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского заявили, что снижение возраста мобилизации на Украине зависит от ситуации на фронте.