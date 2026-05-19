Палиса: снижение возраста мобилизации на Украине зависит от ситуации на фронте

В офисе Зеленского высказались о возможности снижения возраста мобилизации

Москва19 мая Вести.Решение о снижении на Украине мобилизационного возраста зависит от ситуации на фронте. Об этом заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.

Он утверждает, что в настоящий момент украинские власти не рассматривают вопрос снижения возраста мобилизации.

Но все будет зависеть от ситуации на фронте сказал Палиса в интервью украинским СМИ

Ранее стало известно, что граждан Украины, которые получили бронь от мобилизации, хотят заставить служить в резерве или платить взносы на оборону страны.