Москва19 маяВести.Решение о снижении на Украине мобилизационного возраста зависит от ситуации на фронте. Об этом заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса.
Он утверждает, что в настоящий момент украинские власти не рассматривают вопрос снижения возраста мобилизации.
Но все будет зависеть от ситуации на фронтесказал Палиса в интервью украинским СМИ
Ранее стало известно, что граждан Украины, которые получили бронь от мобилизации, хотят заставить служить в резерве или платить взносы на оборону страны.