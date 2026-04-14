Зеленский поддержал идею Мерца о возврате мужчин призывного возраста на Украину Зеленский поддержал меры Германии по возврату украинцев призывного возраста

Москва14 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине одобрил позицию канцлера ФРГ Фридриха Мерца относительно содействия возвращению украинцев призывного возраста из других стран на Украину для пополнения армии.

Что касается молодых людей, которые сегодня не на Украине, а за границей. Прежде всего, это молодые люди. Я согласен с вами (Мерцем — прим. ред.) насчет молодых людей мобилизационного возраста отметил Зеленский

Речь идет о мужчинах, "которые поехали за границу временно, но оказалось, что на годы", в том числе некоторые покинули страну, по словам Зеленского, "нарушая украинское законодательство". Как отметил глава киевского режима, соответствующие службы ФРГ и Украины должны заниматься этим вопросом.

Это вопрос справедливости, у нас люди на фронте, им нужны ротации, <...> ответственность должен нести каждый человек, который является гражданином Украины, который имеет силы для этого добавил он

Стороны не раскрыли детали будущего взаимодействия по этому направлению.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которую власти неоднократно продлевали. Киев прилагает максимум усилий, чтобы призывники не могли избежать службы. В соцсетях Украины то и дело появляются свидетельства насильственной мобилизации, нарушения со стороны ТЦК, украинских аналогов военкоматов.