Мерц: ФРГ будет работать над возвращением на Украину мужчин призывного возраста

Москва14 апр Вести.Германия будет способствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По его словам, важно, чтобы украинские мужчины вернулись на родину, чтобы "помочь своей стране".

Мы будем тесно сотрудничать в вопросах, касающихся граждан Украины, которые нашли убежище в нашей стране, и облегчим им возвращение домой приводит слова Мерца со встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским издание "Политика Страны"

4 апреля сообщалось, что в Германии могут провести принудительную мобилизацию, как на Украине. Правительство ФРГ утвердило правило, согласно которому мужчины в возрасте от 17 до 45 лет не смогут покидать страну более чем на три месяца без одобрения со стороны Бундесвера.