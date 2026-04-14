Москва14 апрВести.Для вступления в Евросоюз Украине необходимо выполнить домашнее задание. Об этом рассказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам его встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Мерц пообещал, что членство Украины в ЕС не будет "членством второго сорта", однако для того, чтобы стать частью союза, необходимо выполнить ряд условий.
Это процесс, в ходе которого мы приближаем их к себе, и есть домашнее задание, которое Украина должна выполнить. У нас есть критерии вступлениязаявил Мерц
Встреча Мерца и Зеленского прошла 14 апреля в Берлине в рамках немецко-украинских правительственных консультаций. По ее итогам Мерц заявил, что ФРГ будет работать над возвращением на Украину призывников.