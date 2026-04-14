Мерц и Зеленский встретятся в Берлине 14 апреля Канцлер Германии Мерц встретится с Зеленским в Берлине

Москва14 апр Вести.14 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на представителя немецкого правительства.

Отмечается, что встреча станет частью немецко-украинских правительственных консультаций.

По этому случаю федеральный канцлер [Фридрих] Мерц примет в Берлине президента Украины Владимира Зеленского цитирует представителя издание "Общественное"

По данным украинских СМИ, Зеленский уже прибыл в Берлин.

Ранее Киев заявил о готовности к организации диалога между Зеленским и главой победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петером Мадьяром.