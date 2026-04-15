BZ: Зеленский приехал к Мерцу за кредитом после поражения Орбана на выборах BZ: Зеленский требует выделения кредита ЕС в преддверии ухода Орбана

Москва15 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе своего визита в Берлин потребовал от канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине еврокредит на 90 млрд евро, который до этого блокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

В материале говорится, что в Киеве возросли надежды на еврофинансирование после того, как партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром получила парламентское большинство в результате прошедших в выходные выборов в Венгрии.

Здесь и вступает в игру аргумент Зеленского: Берлин должен взять на себя ведущую роль в ЕС и быстро добиться политического одобрения кредита отмечает издание

Тем не менее не все так однозначно, указывает BZ. Венгерское население скептически относится к поддержке Киева, что сильно "ограничивает доступные политические возможности". Поэтому проукраинский курс Будапешта в ближайшее время не гарантирован, подчеркивается в публикации.

Несмотря на заявления о сближении с ЕС, программа "Тисы" не подразумевает выстраивание отношений с Киевом. Лидер партии Мадьяр сообщил о готовности продолжать сотрудничество Венгрии и России в сфере энергетики. Кроме того, он выступил за отмену антироссийских санкций после завершения конфликта на Украине. Стремление сохранить экономические связи Москвы и Будапешта вызвали обеспокоенности в украинских СМИ.

Между тем евробюрократы ждут от Мадьяра, что тот демонтирует наследие Орбана и разблокирует предоставление многомилионного кредита ЕС для Киева, а также одобрит новый пакет санкций против Москвы.