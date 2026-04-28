В Европе указали на усиление давления на Киев из-за кредита ЕС на €90 млрд

BZ: Евросоюз усилил давление на Украину после выделения ей 90 млрд евро В Европе указали на усиление давления на Киев из-за кредита ЕС на €90 млрд

Москва28 апр Вести.Давление Европейского союза (ЕС) на киевский режим выросло после одобрения ему кредита в 90 миллиардов евро. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

Подчеркивается, что Евросоюз тратит миллиарды на украинский конфликт, но этого уже "недостаточно".

Растущая зависимость от европейских фондов одновременно усиливает давление на украинское руководство с целью завоевания доверия доноров говорится в материале

При этом издание отмечает, что Киев не способен решить все свои проблемы с помощью средств ЕС.

Ранее стало известно, что Евросовет завершил процедуру согласования кредита Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что первые средства, полученные в рамках кредита ЕС на 90 миллиардов евро, Украина направит на производство беспилотников.