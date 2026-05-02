Во Франции назвали кредит для Украины на 90 млрд евро переломным моментом Journal du Dimanche: кредит ЕС Украине на 90 млрд евро стал переломным моментом

Москва2 мая Вести.Предоставление Евросоюзом Украине кредита в размере 90 миллиардов евро означает переломный момент в конфликте с Россией. Об этом говорится в статье Le Journal du Dimanche.

Это переломный момент. Европа больше не ограничивается тем, что помогает Украине выжить. Она организует продолжение конфликта — без обсуждения цены этой стратегии, ее целей или условий выхода говорится в публикации

Помощь Киеву, по мнению автора статьи, представляется как доказательство силы.

Предоставление кредита Украине на 90 млрд евро говорит о том, что теперь постоянной статьей расходов ЕС стало финансирование боевых действий, говорится в материале.

23 апреля ЕС согласовал кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. Как следует из графика, который опубликовал украинский Минфин, ожидается, что Киев будет получать по 45 миллиардов евро в 2026 и 2027 годах. Первый транш предполагается уже в мае-июне текущего года.

По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, первые полученные в рамках кредита средства направят производство дронов и разработку военных технологий.