Украинский Минфин обнародовал график получения 90 млрд евро от ЕС В Минфине Украины обнародовали график получения кредита от ЕС

Москва28 апр Вести.Министерство финансов Украины представило график получения 90 миллиардов евро в рамках европейской экономической помощи. Об этом пишет издание "Страна.ua".

Ожидается, что Киев в 2026 и 2027 годах будет получать по 45 миллиардов евро ежегодно, а первый транш ожидают уже в мае-июне текущего года.

В 2026-м Украина должна получить 16,7 млрд евро на социальную и бюджетную поддержку, а также 28,3 млрд евро - на оборонные нужды. Помимо этого, 8,35 млрд евро будут предоставлены в качестве макрофинансовой помощи, и еще 8,35 млрд евро - через механизм Ukraine Facility.

По данным газеты Berliner Zeitung, Брюссель начал сильнее давить на Киев после одобрения ему кредита "с целью завоевания доверия доноров". Тем не менее, издание отмечает, что Украина не способна решить все свои проблемы с помощью средств ЕС.