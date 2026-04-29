На Украине подтвердили, что 90 млрд евро от ЕС будут выделены с условиями

В Киеве не отрицают, что 90 млрд евро от ЕС будут выделены с условиями На Украине подтвердили, что 90 млрд евро от ЕС будут выделены с условиями

Москва29 апр Вести.Предоставление Киеву 90 млрд евро от Евросоюза будет сопровождаться условиями, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко на заседании временной следственной комиссии Верховной рады.

Какие именно это будут условия, не уточняется.

Деньги на макрофинансовую помощь по кредиту в 90 млрд будут с условиями.= приводит слова Марченко депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Марченко уточнил, что условия будут содержать некий меморандум, который необходимо будет ратифицировать в украинском парламенте.

Украинский минфин ранее обнародовал график получения 90 млрд евро в рамках европейской экономической помощи. Предполагается, что в 2026-м и 2027-м Киев будет ежегодно получать по 45 млрд евро, при этом первый транш ожидают уже в мае-июне текущего года.

Как писала немецкая Berliner Zeitung, европейские партнеры Украины после одобрения ей кредита усилили давление на киевский режим.