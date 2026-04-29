Москва29 апр Вести.Европейский союз рассматривает возможность ужесточения условий предоставления Украине кредита на 90 млрд евро (около 105 млрд долларов), увязав часть выплат с проведением непопулярной налоговой реформы для бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, обсуждаемый Еврокомиссией план затронет 8,4 млрд евро так называемой макрофинансовой помощи, которые планируется предоставить Киеву в текущем году. Эти средства считаются критически важными для продолжения Украиной военных действий.

Параллельно украинские власти пытаются убедить Международный валютный фонд (МВФ) хотя бы отсрочить аналогичное требование, от которого зависит разблокирование транша по отдельной программе объемом более 8 млрд долларов.

В центре дискуссии – льготный налоговый режим, изначально созданный для самозанятых и малого бизнеса. Он позволяет компаниям платить минимальную ставку в размере 5% от выручки.

Предложение потребует от властей в Киеве ввести 20-процентный налог на добавленную стоимость для тех компаний, которые в настоящее время работают в рамках льготной системы и чья годовая выручка превышает 4 миллиона гривен пишет издание со ссылкой на источники

По оценкам Минфина Украины, изменения принесут бюджету более 40 млрд гривен (907 млн долларов) ежегодно.

Представитель Еврокомиссии заявил, что ведомство "неустанно работает" над финализацией меморандума о взаимопонимании, определяющего условия финансирования Украины. По его словам, ЕС координирует "программу реформ с МВФ", стремясь завершить переговоры как можно скорее для укрепления экономики Украины и ее интеграции в ЕС.

Однако реализация мер осложнена внутриполитическим противостоянием. Ранее в этом году Верховная Рада открыто отказалась поддержать изменения налогового режима, включая расширение категорий зарубежных посылок, облагаемых НДС. Офис Владимира Зеленского, в свою очередь, обвинил Минфин в чрезмерной уступчивости МВФ.

Украина уже пропустила мартовский дедлайн по внесению поправок в законодательство. Новый срок истекает в июне, когда состоится очередной обзор программы МВФ. На данный момент фонд перечислил Киеву 1,5 млрд долларов, тогда как следующий транш в размере около 700 млн долларов остается под вопросом.

Источники Bloomberg отмечают, что даже в случае отсрочки Украине в перспективе все равно придется реформировать налоговую систему в соответствии с правилами ЕС в рамках переговоров о вступлении в союз.