Помощь Украине под вопросом: Евросоюз требует борьбы с коррупцией Bloomberg: ЕС пересмотрит помощь Украине на фоне коррупции в стране

Москва1 мая Вести.Европейский союз (ЕС) затягивает выделение финансовой помощи Украине, требуя ужесточить борьбу с коррупцией и начать экономить. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в европейских структурах.

Речь идет о пакете в 90 млрд евро, который Евросоюз ранее пообещал Украине. Однако, по данным агентства, Брюссель не спешит с перечислением средств и увязывает их получение с рядом условий. В частности, от Украины требуют усилить борьбу с коррупцией и провести экономические реформы, включая повышение НДС до 20% для компаний, работающих по упрощенной системе.

Дополнительные сложности возникли и в отношениях с Международным валютным фондом. Несмотря на уже полученные 1,5 млрд долларов, следующий транш в размере 700 млн долларов оказался заблокирован из-за невыполнения Киевом обязательств по реформам налогового законодательства.

Как отмечает Bloomberg, даже если главе киевского режима Владимиру Зеленскому удастся добиться выделения средств без немедленных реформ, изменения финансовой системы остаются неизбежными в рамках курса на евроинтеграцию.

В то же время Европейский совет подчеркивает, что предоставление кредита напрямую связано с соблюдением принципов верховенства права и антикоррупционной политики.

В свою очередь, замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с РИА Новости указал на более широкие причины задержек. По его мнению, экономический кризис внутри Европы, а также обострение международной обстановки заставляют страны Евросоюза пересматривать свои приоритеты и более осторожно подходить к распределению финансовых ресурсов.

Ранее Пентагон призвал европейские страны взять на себя основное финансовое бремя военной помощи Украине, поскольку для них угроза, связанная с конфликтом, "намного ближе".