Москва19 маяВести.Украине придется провести налоговые реформы, чтобы получить часть кредита в 90 миллиардов евро от Европейского союза. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации журналистов, требования к Киеву о налогах будут касаться микрофинансовой части кредита в размере 8,4 миллиарда евро.
Чтобы получить эти средства, Киеву придется принять законы о расширении доли иностранных посылок, облагаемых 20%-м налогом на добавленную стоимостьуказано в материале
Как отмечает агентство, планируется, что Украина получит первый транш кредита в июне, второй – в сентябре, а третий – к концу 2026 года, когда Киев проведет необходимые реформы.
Подчеркивается, что требуемые на Западе изменения законодательства Украины крайне непопулярны среди населения страны.
Ранее стало известно, что ЕС и Украина до сих пор не подписали три ключевых документа, которые необходимы для выделения кредита в размере 90 миллиардов евро.