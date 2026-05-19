СМИ раскрыли условия получения Украиной кредита ЕС на 90 миллиардов евро Bloomberg: Киев получит часть кредита ЕС после принятия налога на посылки

Москва19 мая Вести.Украине придется провести налоговые реформы, чтобы получить часть кредита в 90 миллиардов евро от Европейского союза. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации журналистов, требования к Киеву о налогах будут касаться микрофинансовой части кредита в размере 8,4 миллиарда евро.

Чтобы получить эти средства, Киеву придется принять законы о расширении доли иностранных посылок, облагаемых 20%-м налогом на добавленную стоимость указано в материале

Как отмечает агентство, планируется, что Украина получит первый транш кредита в июне, второй – в сентябре, а третий – к концу 2026 года, когда Киев проведет необходимые реформы.

Подчеркивается, что требуемые на Западе изменения законодательства Украины крайне непопулярны среди населения страны.

Ранее стало известно, что ЕС и Украина до сих пор не подписали три ключевых документа, которые необходимы для выделения кредита в размере 90 миллиардов евро.