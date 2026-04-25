WSJ: Евросоюзу, возможно, вновь придется финансировать Киев уже в 2027 году

ЕС придется вновь искать деньги для Киева уже в 2027 году, пишет WSJ WSJ: Евросоюзу, возможно, вновь придется финансировать Киев уже в 2027 году

Москва25 апр Вести.Евросоюзу, возможно, придется предоставить киевскому режиму новое финансирование уже в 2027 году, заявила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Изначально предполагалось, что выделенный Киеву кредит в 90 миллиардов евро позволит закрыть финансовые потребности Киева до 2028 года.

Однако с момента, когда кредит первоначально был спланирован, выяснилось, что режиму Владимира Зеленского в 2027 году дополнительно потребуется еще минимум 19 миллиардов евро.

Хотя кредит в 90 миллиардов евро разрешает затяжную битву в Брюсселе, уже звучат опасения, что блок будет вынужден вновь обратиться к вопросу финансирования Украины в следующем году, а не в 2028-м, как надеялись ранее… Это означает, что лидерам ЕС, возможно, придется уже через 12 месяцев добиваться нового кредита на десятки миллиардов евро. говорится в публикации

Ранее издание Politico написало, что радость в Брюсселе от того, что ему удалось предоставить Киеву кредит, не продлится долго, поскольку внутри ЕС наблюдается раскол, а лидеры стран объединения не способны договориться о ряде дальнейших вопросов.

Евросовет 23 апреля завершил согласование Украине кредита в 90 миллиардов евро, которые должны пойти на ее бюджетные и военные нужды. Ожидается, что выплаты кредита начнутся во втором квартале 2026 года.