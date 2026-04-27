Христофору заявил о шокирующих требованиях Киева о новом кредите ЕС Журналист Христофору: Киев выдвинул шокирующие требования о новом кредите ЕС

Москва27 апр Вести.Кипрский журналист Алекс Христофору назвал шокирующими заявления, что европейского кредита в 90 миллиардов евро недостаточно для покрытия потребностей Киева до 2028 года.

Подобные сообщения о новых требованиях денег Киевом ожидаемы, считает Христофору.

Платите, Европа, 19 миллиардов, Германия, лезь глубже в карманы. …Мерц (канцлер Германии Фридрих Мерц - ред.) — добавьте еще 19 миллиардов сыронизировал журналист в эфире авторского YouTube-канала



Он добавил, что "пару лишних миллиардов", возможно, найдет Финляндия, потому что "финны очень охотно дают деньги Украине".

Ранее стало известно, что Украина потратит первый транш кредита ЕС в 90 млрд евро на производство дронов и разработку военных технологий.

Газета Wall Street Journal писала, что ЕС, возможно, придется взять новый кредит для Украины в десятки миллиардов евро в 2027 году, так как нынешних сумм Киеву может не хватить.