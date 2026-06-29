Москва29 июнВести.Европейский союз рассматривает возможность предоставления Украине нового кредита в размере от 30 до 45 миллиардов евро, если конфликт продолжится после 2027 года.
Об этом газете "Известия" сообщил председатель комитета парламентского сотрудничества Украина — ЕС в Европарламенте (ЕП) Пекка Товери.
Он отметил, что соответствующие обсуждения и планирование возможных действий в этой связи уже начались, чтобы избежать перерывов в поддержке Киева после названного периода.
Уже ведутся обсуждения и планирование на будущееответил собеседник издания на вопрос о возможности нового кредита для Киева.
По данным Товери, объем финансирования Украины со стороны ЕС в 2026–2027 годах составит 90 миллиардов евро. Кроме того, дополнительные средства от европейских стран и других доноров могут достичь 30–45 миллиардов евро, добавил глава профильного комитета ЕП
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" отметил, что спонсоры Киева фактически поддерживают террористическую деятельность.
Российский лидер, в частности, заочно поинтересовался у западных лидеров, был ли удар по колледжу в Старобельске инновационным применением дронов.