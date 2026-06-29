ЕС обсуждает выделение Украине кредита на €30–45 млрд после 2027 года

Евросоюз после 2027 года может выделить Украине новый кредит на €30–45 млрд ЕС обсуждает выделение Украине кредита на €30–45 млрд после 2027 года

Москва29 июн Вести.Европейский союз рассматривает возможность предоставления Украине нового кредита в размере от 30 до 45 миллиардов евро, если конфликт продолжится после 2027 года.

Об этом газете "Известия" сообщил председатель комитета парламентского сотрудничества Украина — ЕС в Европарламенте (ЕП) Пекка Товери.

Он отметил, что соответствующие обсуждения и планирование возможных действий в этой связи уже начались, чтобы избежать перерывов в поддержке Киева после названного периода.

Уже ведутся обсуждения и планирование на будущее ответил собеседник издания на вопрос о возможности нового кредита для Киева.

По данным Товери, объем финансирования Украины со стороны ЕС в 2026–2027 годах составит 90 миллиардов евро. Кроме того, дополнительные средства от европейских стран и других доноров могут достичь 30–45 миллиардов евро, добавил глава профильного комитета ЕП

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" отметил, что спонсоры Киева фактически поддерживают террористическую деятельность.

Российский лидер, в частности, заочно поинтересовался у западных лидеров, был ли удар по колледжу в Старобельске инновационным применением дронов.