Путин обратился к западным лидерам насчет удара по Старобельску Путин задал вопрос западным лидерам об ударе по Старобельску

Москва28 июн Вести.Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" поинтересовался у западных лидеров, был ли удар по колледжу в Старобельске инновационным применением дронов.

Российский лидер рассказал, что видел заявление о том, что европейские лидеры приветствуют инновационные применения дронов Вооруженными силами Украины (ВСУ).

У меня, честно говоря, сразу возник вопрос. Хочется спросить: "А удар по Старобельскому студенческому общежитию — это тоже инновационное применение? Его тоже западные лидеры приветствуют?" Об этом ни одного слова не было. Ничего не слышал спросил Путин

Кроме того, президент отметил, что в заявлении говорится и об успехах ВСУ на поле боя.

Возникает вопрос: где это и на каких территориях? сказал он

Ранее Путин заявил, что ВСУ наносят удары с целью породить неуверенность среди россиян.