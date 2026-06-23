Путин заявил о понимании Запада, что РФ ответит на запуск дронов с территорий ЕС

Путин: Запад понимает, что РФ ответит на запуск дронов с территорий стран ЕС Путин заявил о понимании Запада, что РФ ответит на запуск дронов с территорий ЕС

Москва23 июн Вести.Западные страны пока не решаются наносить удары по России со своей территории, поскольку понимают, что это повлечет ответный удар со стороны Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с выпускниками высших военно-учебных заведений.

В качестве примера он привел ситуацию со странами Балтии, где фиксировались полеты украинских дронов. По словам Путина, местные власти не пытались возложить ответственность на Россию, объясняя инциденты ошибками или сбоями систем радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что, несмотря на размещение военных производств, западные страны пока не используют свою территорию для прямых ударов.

Они пока не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Все понимают или должны понимать сказал глава государства

Путин также указал на изменение политических настроений на Западе: силы, выступающие за конфронтацию с Россией и эскалацию конфликта, стремительно теряют поддержку населения, тогда как популярность сторонников взаимодействия с Москвой растет.