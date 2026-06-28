Путин: РФ справится со всеми вызовами, в том числе с террористическими атаками

Путин: Россия справится со всеми вызовами, включая террористические атаки Путин: РФ справится со всеми вызовами, в том числе с террористическими атаками

Москва28 июн Вести.Россия справится со всеми вызовами, включая террористические атаки по ее территории, заявил президент РФ Владимир Путин в выступлении на съезде партии "Единая Россия".

"Единая Россия" 28 июня проводит в Москве первый этап предвыборного съезда.

Безусловно, справимся со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами, включая террористические атаки по нашей территории, по объектам инфраструктуры сказал президент

Ранее Путин отмечал, что террористические выпады не помогут Киеву изменить ситуацию на фронте.