Москва28 июнВести.Неприкосновенность российских рубежей обязательно будет обеспечена на долгую историческую перспективу, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент выступил на съезде партии "Единая Россия" в Москве.
Сил и средств, политической воли у нас достаточно. В этом ни у кого не должно быть сомнений. Да, мы видим проблемы. Мы это осознаем, реагируем, но обязательно обеспечим и безопасность страны, и наших граждан, неприкосновенность наших рубежей на долгую историческую перспективусказал Путин
По словам президента, на Западе предпочитают игнорировать атаки Киева и вводить новые незаконные санкции против РФ, но Россия противостоит всем попыткам затормозить ее развитие.