Москва28 июн Вести.Неприкосновенность российских рубежей обязательно будет обеспечена на долгую историческую перспективу, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент выступил на съезде партии "Единая Россия" в Москве.

Сил и средств, политической воли у нас достаточно. В этом ни у кого не должно быть сомнений. Да, мы видим проблемы. Мы это осознаем, реагируем, но обязательно обеспечим и безопасность страны, и наших граждан, неприкосновенность наших рубежей на долгую историческую перспективу